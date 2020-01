Après le pivot Charly Bernard, c'est désormais le coach de la R1 de Gembloux qui annonce son départ.

Bruno Rowet a annoncé sur les réseaux sociaux qu'il mettrait un terme à sa collaboration avec Gembloux en fin de saison. Le coach gembloutois, actuellement en tête de la R1 avec son équipe, aura passé deux saisons et demi dans ce club.

Arrivé en janvier 2018, Bruno Rowet retient les bons moments passés avec les Couteliers. "5000 poignées de main, 2000 éclats de rire, 15 disputes, 50 apéros,… et 1 profonde tristesse de vous quitter ! J’ai énormément apprécié ces années passées à Gembloux, et je suis très fier des différents succès que nous avons engrangés et pu vivre ensemble", explique-t-il sur les réseaux sociaux.

Les récompenses engrangées avec Gembloux: