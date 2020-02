Andenne 87-61 Neuville

Succès capital avant un duel à 1000 points à Jupille.

Après s’être incliné à 4 reprises sur des détails depuis début janvier, Andenne savait qu’il n’avait pas droit à l’erreur face à Neuville.

Si les Oursons ont mis dix minutes pour se relâcher (18-24), ils ont ensuite dominé leur hôte du soir dans tous les secteurs de jeu. Le 2e quart temps fut un modèle de mouvements du ballon et de permutations pour facilement trouver un homme libre. Conséquence, six bombes plantées sans forcer (47-40). Les joueurs locaux ont enfoncé le clou au retour des vestiaires (71-51) avant de tranquillement gérer leur viatique.

“Notre entrée en matière ne m’a pas fait peur”, souligne le coach Maxence Gilet. “Nous avons d’emblée pris de bonnes options, il nous manquait simplement un peu de réussite. Degey a été monstrueux en première mi-temps dans le secteur intérieur et lorsque Neuville est passé en zone, Stas a pris les choses en main pour orchestrer nos offensives. Il a apporté de la sérénité et sa lecture de jeu pour isoler nos shooteurs. On ne s’est pas contenté d’être prolifique à distance, nous avons également bien varié nos initiatives.”

Un cinquième succès qui permet à Andenne de revenir hauteur de l’Atlas Jupille à l’avant-dernière place, à une semaine de se déplacer chez les Liégeois. “Le club est à fond derrière nous et va organiser un car pour que l’on soit soutenu par un maximum de supporters. Ce maintien, j’y crois plus que jamais tellement on a progressé au fil des semaines. On le mérite au vu de la qualité de notre basket.”

Les dirigeants n’ont pas attendu d’avoir des certitudes sportives pour préparer la prochaine campagne. Maxence Gilet a déjà été prolongé.

Evolution du score :18-24, 47-40, 71-51

Andenne :Stas 4, T. Vanoverschelde 4, Garot, Debruyn 17 (3x3), Sprimont 2, Bertholet 8, Marée 17 (2x3), Klein 14 (4x3), Gailly 4, J. Vanoverschelde 9 (1x3), Degey 8.

Neuville :Warnimont 4, Sumkay 10 (1x3), Lizin 5 (1x3), Mottard 2, Delfosse 2, Paulus 16 (1x3), Debry 4, Herbeto 6, Du Four 10, D’Alessandro 2.