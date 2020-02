L'effectif cinacien se complète pour la saison prochaine.

Ciney, troisième en R1, et toujours en course pour une participation aux play-offs, prépare déjà la prochaine campagne. Les Condruziens ont déjà frappé fort avec l’arrivée du pivot Simon Chapelle (11/02/96). Formé à Belgrade et au Centre AWBB, le joueur namurois est passé par Alost (D1 et D3) avant de signer une double affiliation avec le Brussels (D1) et Anderlecht (D3). Il a ensuite porté les couleurs de Neufchâteau (D2), Lambusart (D3) et il évolue cette saison à Comblain (D3).

Par ailleurs, comme annoncé depuis quelques semaines, Yohan Balthazar sera toujours à la tête du groupe mais son assistant devra encore être désigné. Absil, Balthazar, Degée, Bully, Jacques, Malliar et Pirlot ont aussi tous rempilé pour un an. Stienon qui devrait aller vivre à Bruxelles ne restera par contre pas alors que Hautot devrait basculer dans l’équipe B en P1. Seule incertitude, elle concerne Legros qui est toujours en phase de réflexion. Le club devra le cas échéant trouver un poste 3-4 pour le remplacer. Il faudra aussi un poste 1-2 et le mercato sera déjà terminé.