C’était la première de Philip Mestdagh à la tête des Namuroises et les joueuses ont mis un point d’honneur à livrer une prestation très aboutie. Après deux minutes, c’était déjà 9-2. Le match a été à sens unique et l’écart n’a cessé de croître jusqu’à la 29e (68-26) avant que les Rouges ne se relâchent logiquement.

"Compte tenu de la préparation (NdlR : quarantaine de Hanne Mestdagh et Pallas Akpanah et une seule séance collective au complet), je suis forcément satisfait du contenu de notre prestation", explique le coach local. "On a mis une grosse pression défensive dès le coup d’envoi et surtout, on n’a laissé aux visiteuses aucun espace d’expression dans la raquette. On est parvenu à installer cette même domination de l’autre côté du terrain. Nos pivots ont été servies idéalement sous l’anneau, soit pour conclure, soit pour isoler une shooteuse."

Des initiatives bien plus fluides et collectives que lors des précédentes sorties mais également beaucoup plus de mouvements sans ballon. Conséquence, un pourcentage de réussite enfin plus en rapport avec les qualités du groupe, du moins à deux points (60 %).

"Nos transitions peuvent encore être plus rapides après un rebond mais pour cela, il faut directement servir la meneuse."

Dossou et O’Sullivan se sont d’ailleurs relayées avec un égal bonheur et ont dicté le tempo. Rassurant, d’autant que Viana (rupture du ligament antérieur du genou et lésion du ménisque interne) est forfait jusqu’au terme de la saison.

"Les deux jeunes m’ont vraiment bien plu mais il faudra confirmer face à plus forte opposition. Je m’attendais à un autre Courtrai mais c’est aussi notre mérite d’avoir forcé les Flandriennes à prendre des shoots compliqués."

Avec ce 6 sur 8, Namur conforte sa troisième place avant un déplacement théoriquement facile ce mercredi à Laarne.