Une finale 100 % namuroise est tout à fait envisageable.

Ce serait d’autant plus beau que l’apothéose se disputera à Beez le week-end du 21 et 22 mars. Namur Capitale B partira grand favori face au Spirou Ladies B (R2).

Prudence, les Hennuyères ont éliminé successivement Libramont (69-59) et le Mosa Angleur (65-72).

Elles ont été battues ce week-end par Esneux mais restaient auparavant sur huit victoires consécutives.

Pour Profondeville, la mission s’annonce plus délicate face à Liège Panthers B. Les Principautaires ont rajeuni les cadres en championnat mais sont les tenantes du titre et alignent leur équipe la plus forte : les joueuses de moins de 23 ans ayant déjà un temps de jeu considérable en D1 (Leblon, Borlée, Descamps, Hambursin et Henket). G. P.

Programme