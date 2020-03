Les Sharks ont pris leur revanche de l’aller face à une équipe cinacienne déforcée.

Les Profondevilloises se sont imposées face à des courageuses Cinaciennes. Ces dernières prenaient le début de match à leur compte grâce au manque d’agressivité défensive adverse (13-20 à la 7e).

Les Sharks faisaient basculer la rencontre dans le deuxième quart en inscrivant un 20-0 avant la pause (39-26). "On ne marque plus, donc on ne défend plus. Il y a aussi eu 2-3 décisions arbitrales en notre défaveur. La preuve, on a reçu aucun lancer-franc en première période”, analysait le coach cinacien, Nicolas Gowenko.

Ciney ne baissait pourtant pas les bras au r