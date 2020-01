Les Namurois devront passer au-dessus d’Anderlecht et de son jeu imprévisible.

La Coupe AWBB réservée aux Nationaux et Belgrade, c’est une belle histoire d’amour. Les Namurois ont remporté les deux dernières éditions.

Cette saison, ils ont bénéficié du forfait de Belleflamme pour se hisser facilement en demi-finale. Anderlecht, avant-dernier en D3B, semble être un adversaire abordable. Prudence tout de même, les Bruxellois ont récemment transféré Naïm El Khounchar, ancien professionnel à Alost, au Kangoeroes et à Liège. "Un meneur qui évolue plutôt à l’aile en D3, d’autant qu’il est athlétique (1 m 92), confie le coach belgradois Didier Themans. C’est d’ailleurs la particularité de cette équipe. C’est physique à tous les postes. C’est un jeu typiquement bruxellois avec beaucoup de un contre un. La plupart des joueurs peuvent s’enflammer à tout instant avant de connaître un coup de mou. On ne sait jamais à quoi s’attendre et il faudra répondre présent lors de leurs moments forts. Nous devrons faire parler notre intelligence et la variété de nos systèmes pour les faire déjouer."

Belgrade cherchera surtout à renouer avec un succès qui le fuit depuis le 6 décembre. Les Verts restent tout de même sur quatre défaites consécutives. "Le revers à domicile face à Pepinster est une contre-performance mais tant à Louvain (72-64) qu’à Courtrai (90-84), nous avons été costauds. Les Flandriens sont leaders et invaincus dans leur salle, mais on les a fait douter et il leur a fallu une prolongation pour émerger. Les chiffres ne disent pas toujours tout. J’estime que nous sommes dans une bonne dynamique depuis le Nouvel An."

Mauvaise nouvelle, Mommer s’est blessé à la cheville le week-end dernier et n’a pas pu s’entraîner. Lhoest est aux sports d’hiver mais heureusement, Meirlaen est disponible. Thiry, papa d’un petit Hector depuis mercredi, est incertain. Motivation supplémentaire pour les Namurois, la finale se déroulera le week-end des 21 et 22 mars à Beez, à moins de dix kilomètres de leur salle.