Kangoeroes – Basket Namur Capitale 75-77

13-20, 37-35, 60-51

Namur : O’Sullivan 5 (1x3), Viana 14 (1x3), Ogun 8, Dossou 2, Baggio, Soriano, Mestdagh 13 (4x3), Range 19 (3x3), Akpanah 16.

Les Namuroises sont passées par le chas de l’aiguille ce samedi soir à Malines. Elles n’ont été devant qu’un peu plus de 10 minutes sur 40 et il a fallu une bombe de Range à 55 secondes du terme pour qu’elles émergent. Tout avait pourtant bien commencé mais après 13 premières minutes bien maîtrisées (22-29) et surtout une Mestdagh très adroite à distance (3 sur 4), les Rouges ont accumulé les pertes de balle (11 en 1e mi-temps). Elles n’ont surtout pas été capables de mettre à profit leur domination au rebond offensif pour continuer à faire la course en tête (37-35 à la pause).

Pire, au retour des vestiaires, Skobel, Jakovina, Kroslej et surtout Lindstrom (25 points) ont permis aux joueuses locales de se détacher (60-49 à la 29e). Range (13 points dont 3 bombes dans le 4e quart), Viana et Akpanah ont alors repris les choses en main, avec la suite que l’on connaît. Après une interruption de sept semaines, les Namuroises doivent logiquement retrouver de la fluidité dans leur jeu et une meilleure efficacité offensive (20 sur 51 à deux points). En attendant, elles signent u trois sur trois depuis le début de saison.