« Le Basket Namur Capitale et Jan Callewaert ont décidé de stopper leur collaboration avec effet immédiat, pour des raisons personnelles », explique le communiqué du club ce samedi matin. « Les adjoints Aurélien Garraux et Benoit Aerts prendront en charge l’équipe pour la Coupe d’Europe dès la semaine prochaine en Roumanie. Philip Mestdagh reprendra l’équipe pour le reste de la saison. Chacune des parties a décidé de ne pas s’étendre sur les raisons de cette séparation dans le respect de chacun. »

On n’en saura donc pas plus pour l’instant mais le timing est plus que surprenant. Les Namuroises s’envoleront pour la Roumanie ce dimanche matin et disputeront leurs trois rencontres de l’Eurocup, mardi, mercredi et vendredi. Philip Mestdagh avait déjà coaché Namur entre 2017 et 2020 avant de vouloir relever un autre challenge qu’il n’a finalement pas trouvé. Il connaît donc bien la maison mais pas encore le groupe. Huit joueuses sont arrivées cet été.