Les Namuroises n’ont pas eu un calendrier aisé jusqu’à présent. Elles ont déjà affronté Kangoeroes, Braine et Boom à deux reprises. Sint Katelijne, toujours invaincu après six rencontres, est le dernier gros morceau du premier tour de la phase classique. En cas de succès, les Rouges reviendraient à leur hauteur à la deuxième place. Ce n’est pas un scoop, la clé de la rencontre sera d’empêcher Billie et Becky Massey de rayonner dans la raquette.