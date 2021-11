Bastien Marinx parmi les favoris à la Corrida de Namur Namur Sébastien Monmart © Amandine Gilson

Il a remporté la dernière édition en 2019 et a, depuis, travaillé sa vitesse avec Eliott Crestan.



Bastien Marinx a participé à sa première Corrida de Namur il y a plus de dix ans. "J’avais 13 ou 14 ans. J’ai commencé avec les enfants", explique-t-il à l’approche de la 24e édition de l’événement. Depuis, l’athlète du SMAC a participé à toutes les Corrida de Namur, ou presque. Au fil de ses participations, ses résultats ont évidemment évolué. En 2014, on pointe une belle 7e place pour Bastien Marinx. (...)