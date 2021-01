Covid 19 oblige, la 6e édition du Jogging et Semi de Noël de Rhisnes n'a pas pu se tenir sous sa forme habituelle fin 2020.

"Habituellement, on est sur un jogging classique avec une formule pour enfants et trois distances (5, 10 et 21) pour les plus grands. Les 5 et 10km peuvent également être faits sous forme festive et gourmande avec des arrêts pour l'apéro au Ry d'Argent, le plat dans une ferme, etc.", indique Marie-Hélène Buron, membre l’Association des Parents de l'École Sainte-Elisabeth de Rhisnes chargée de l'organisation.

C'est finalement d'une manière différente que le Jogging et Semi de Noël de Rhisnes a eu lieu.



"Après de multiples réflexions et échanges, notamment avec la Commune de La Bruyère, un nouveau concept covid-friendly est né : proposer aux sportifs, aux randonneurs, aux familles, etc. trois parcours libres de 5, 10 et 21,2 km, balisés durant toute la durée des vacances de Noël, à parcourir en courant ou en marchant."



Du 19 décembre au 3 janvier, près de 1.000 personnes ont donc participé à cette épreuve gratuite, sans débordement concernant les mesures sanitaires en vigueur.



"Nous avions une permanence sur place certains jours, avec notamment le Père-Noël, pour égayer un peu les journées."





© DR

Les participants ont également pu prendre part à un concours de selfie et à une tombola pour tenter de remporter entre autres des paniers garnis de produits locaux. Les plus jeunes ont quant à eux pu s’élancer sur les parcours en mode "chasse aux pierres colorées".



Les organisateurs pensent déjà à la prochaine édition, qui se tiendra le 18 décembre 2021 dans sa version habituelle, tout en réfléchissant à différentes alternatives pour pouvoir satisfaire les autres publics touchés en 2020.