Les Namurois ont craqué dans la prolongation face à des Bruxellois plus athlétiques et lucides

Les Belgradois s’alignaient sans Lhoest (sports d’hiver), Tsasa (souci à l’œil), Dendas (épaule) mais aussi et surtout Thiry, récent papa. Au décompte final, on peut dire que les centimètres et les kilos du pivot namurois ont manqué, d’autant que Depouhon ne pouvait décemment pas rester quarante minutes sur le parquet. Les Bruxellois ont pu s’appuyer sur quelques solides athlètes et notamment Ahanada qui a fait très mal dans la raquette. Pourtant, si Belgrade a dû courir après les événements pendant près de quarante minutes, il a eu la balle de match à huit secondes du terme mais ni André ni Meirlaen n’a pu en profiter. Anderlecht a finalement pu émerger dans la prolongation.

« C’est frustrant mais c’est nous qui donnons le match aux Bruxellois en perdants trois ballons consécutifs » confie le coach Didier Themans. « Ils ont aussi eu plus de lucidité que nous aux lancers francs.

Il faut tout de même reconnaître que nous avons fait preuve de caractère face à une équipe athlétique qui a également eu la capacité de rentrer des shoots contestés. El Kouchnar ne fait pas le show mais il apporte de la justesse et de la sérénité. » Pas de troisième finale consécutive pour Belgrade qui avait remporté les deux dernières éditions de la Coupe.

Belgrade – Anderlecht 78-86 A.P.

18-22, 37-39, 53-57, 68-68

Belgrade : Beca 18 (4x3), Despontin 9, André 10 (1x3), Dewez 1, Depouhon 18 (1x3), Cerquarelli 16 (2x3), Meirlaen 6, Mommer.

Anderlecht : Madoki 2, Loris 20 (3x3), Louahala 12, Vanderkelen 5 (1x3), El Kouchnar 11 (1x3), Mukoko 4, Motte 8 (2x3), Cools 4, Ahanda 20.