On l’a écrit, les demi-finales de la Coupe 3X3 étaient prévues dimanche dernier à Wanze. Et un club namurois disputera la grande finale puisque Belgrade a sorti Neufchâteau (19-18). "On s’est qualifié pour les quarts en gagnant assez facilement contre le Spirou (17-7) et face à Sprimont (16-14)", explique Maxime André, qui compose l’équipe avec Medhi Cerquarelli, Florentin Hucorne et Maxime Pretto. "En quarts, nous avons affronté Anderlecht. Nous avons cadenassé leur meneur et leur ailier, ce qui nous a permis de gagner haut la main (9-21). En demies, nous avons affronté Neufchâteau. Nous avons très mal commencé la rencontre, en encaissant un 0-6. Ensuite, on a resserré en défense et on a inscrit quelques shoots à distance. Nous nous sommes mieux trouvés en fin de match, où nous avons joué avec notre taille et avons provoqué des fautes dans la raquette. On a eu plus d’intelligence de jeu. On s’est imposé d’un point (19-18). C’est une belle revanche sur le match joué au tour préliminaire, où nous avions perdu contre Nicolas Sturam et les siens."