Avec sa combinaison rose et, surtout, sa BMW M6 GT3 flashy, on ne pouvait pas le louper le week-end dernier à Spa-Francorchamps. Benjamin Lessennes a vécu une double première : première fois au volant d’une GT de près de 600 CV et première participation à une des plus grandes courses d’endurance que sont les 24 Heures spadoises.