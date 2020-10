Ce samedi, quinze Belges se rassembleront à Kasterlée en province d’Anvers pour participer à la Big Dogs Backyard ultra – Satellite World Championship. Soit le championnat du monde de trail. L’épreuve se déroule habituellement aux Etats-Unis, dans le Tennessee. Mais crise sanitaire oblige, elle se déroulera pour une fois simultanément dans plusieurs pays.

Deux Namurois figurent parmi les quinze Belges sélectionnés : le Beaurinois Frédérick Hardenne et le Philippevillain Benoît Badot. “C’est Fred Hardenne qui m’a appris ma sélection fin août”, se souvient Benoît Badot, 34 ans. “Tim De Vriendt (NdlR : un organisateur de trail) l’avait contacté en lui demandant qu’il me le propose. J’ai tout de suite été intéressé”, poursuit le traileur qui s’est illustré lors des différentes épreuves organisées pendant le confinement telles que le “King of confinement” ou “King of D-confinement”. “Cela fait sept ou huit ans que je cours. Fred Hardenne m’a coaché pendant trois ans. Je restais sur des trails d’environ 30 km voire un peu plus, mais je me suis découvert durant le confinement en participant à ces épreuves. J’ai fait une fois 100km puis 223km et, enfin, 270km en 44h.”