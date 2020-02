La reprise a été rendue officielle ce jeudi soir.

Comme attendu, la reprise de l’UR Namur FLV a été rendue officielle ce jeudi soir lors d’une conférence de presse tenue aux Bas-Prés. Comme pressenti, c’est le duo Bernard Annet - Frédéric Etienne qui reprend les rênes du matricule 156. "L’objectif est de maintenir l’équipe fanion en D2 amateurs. Nous allons ensuite commander à un bureau externe une analyse du club qui nous en dira plus sur les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du club. On vient avec une idée, un plan mais tout dépendra de l’audit", explique Bernard Annet. Si l’audit est positif, l’objectif est d’aller voir plus haut. "C’est le plan A", confirme l’intéressé.

Pendant cette conférence de presse, les Merles s’entrainaient sur le terrain des Bas-Prés, sous la pluie. Et sous les ordres d’un certain...Zoran Bojovic. « C’est lui qui a le volant en main jusqu’à la fin de saison. » S.M