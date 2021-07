Six équipes vont officiellement reprendre la compétition ce dimanche, à l’occasion d’un tour préliminaire de la Coupe de Belgique. Parmi elles : les fusionnés de l’Union Bossière-Gembloux et Fernelmont-Hemptinne. Cette rencontre est le résultat d’un tirage au sort effectué par l’Union belge fin juin, car trop de clubs étaient inscrits dans cette compétition.

Elle est qualificative pour le premier tour de la Coupe de Belgique. "Mais elle n’est pas une corvée. Ça reste un match de préparation", affirme Michaël Noël, coach de l’Union Bossière-Gembloux. "Ce premier match officiel arrive tôt. On a repris les entraînements le 29 juin et on n’a qu’un seul match de préparation à notre actif (Ndlr : victoire 2-3 contre le FC Walhain). On ne s’est pas du tout focalisés sur ce match de coupe. On est plutôt focus sur la reprise du championnat prévue le 22 août."