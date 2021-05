La semaine dernière, les dirigeants de Gembloux et Bossière actaient leur fusion et la création de l’Union Bossière-Gembloux. Au travers d’un communiqué, le matricule 6454 donnait plus de détails sur l’avenir du club mais aussi la composition de son équipe dirigeante et notamment le nom de son nouveau président : Frédéric Davister.