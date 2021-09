Bryan ? On a l’impression qu’il est là depuis cinq ans." Pas besoin d’un long discours de Laurent Gomez pour comprendre que l’ex-Taminois Bryan Sleeuwaert s’est parfaitement fondu dans le collectif meutois. "Avec son caractère et son engagement, je n’avais aucune crainte", ajoute son coach.

Titulaire sur le côté gauche de la défense depuis l’entame du championnat, le citoyen de Gosselies confirme qu’il a trouvé chaussure à son pied. "En arrivant à Meux, hormis le coach, je ne connaissais pourtant personne, explique Bryan. Mais j’ai su m’intégrer super facilement dans un noyau quasi inchangé. Le groupe est vraiment top, il n’y a pas de clan et quand on a quelque chose à dire à l’autre, on le fait facilement."