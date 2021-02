Mathis Servais. Son nom ne vous est certainement pas encore familier.

Pour cause, le jeune élément offensif (16 ans depuis le 23 novembre 2020) n’est, à ce jour, monté au jeu qu’à trois reprises avec NXT Bruges, en D1B. Pourtant, il affole déjà les statistiques et accumule les actes de précocité.

Pour le jeune Stavois, village de l’Entre-Sambre-et-Meuse situé entre Mettet et Florennes, tout a débuté, comme beaucoup, dans un petit club. "À l’ES Molignée", précisait le jeune homme au terme du match à Seraing dimanche, où il a inscrit un but qui fait déjà date puisque, à 16 ans et 69 jours, il lui permet de devenir le plus jeunes footballeur à inscrire un but dans notre compétition professionnelle.