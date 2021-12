La joueuse de Malonne est sur la pente ascendante. Entretien.

Candice Lardinois, où et quand as-tu effectué tes débuts ?

"J’avais 6,5 ans quand j’ai tapé mes premières balles, à l’Etoile-Basse-Sambre. J’habitais près de la salle et, comme on avait reçu un flyers, j’ai voulu essayer. Après quatre saisons, je suis partie deux ans à Malonne, avant de rejoindre Vedrinamur en nationale 1 et de monter en superdivision. Après deux campagnes, j’ai choisi de revenir à Malonne."

Pourquoi ce retour au Champ Ha ?

"À Vedrinamur, je jouais dans l’équipe B et, avec l’arrivée de Cécile Ozer, j’avais peu de chance de pouvoir évoluer au sein de l’équipe fanion. J’ai donc préféré retourner à Malonne, où je connaissais la plupart des filles et dont l’objectif était de jouer le titre." (...)