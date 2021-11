Ce samedi, direction le centre-ville de Namur à l’occasion de la 24e édition de la corrida de Namur, organisée conjointement par le service des Sports de la Ville et le Running Club Namur. Après un pic de participation en 2016 avec 2 425, l’épreuve namuroise connaît des jours un peu moins bons. "Je pense que ce sont toutes les mesures sanitaires qui sont mises en place qui découragent certains participants ", commente l’échevin des Sports, Baudouin Sohier, avant de donner le départ, rue de Fer. "Ou alors, peut-être ont-ils goûté à d’autres activités et ont-ils décidé d’arrêter la course à pied ? Mais quoi qu’il en soit, nous voulions maintenir cette épreuve mythique de la Ville de Namur cette année, même avec moins de participants."