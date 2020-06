Les deux Meutis ont remporté une récompense individuelle ce week-end.

Belle surprise ce week-end pour le coach de Meux Marco Casto et le gardien Kenny Paulus qui ont chacun remporté une récompense individuelle au sein du foot amateur. Le premier a été élu entraîneur de l’année en D2 amateurs devant Dante Brogno (Francs Borains) et Dimitri Leurquin (Rebecq), le second gardien de l’année devant Maxime Vandermeulen (Francs Borains) et Kevin De Wolf (RAAL).

Coachs, capitaines, gardiens et supporters étaient invités à voter pour cette première récompense organisée par footama.be. “Les votes des supporters comptaient pour 10 %, le reste pour 90 %. C’est une belle reconnaissance, surtout par rapport aux grosses cylindrées et aux autres entraîneurs qu’il y avait dans la série. Le mérite revient aussi à Eric Adam, avec qui on se complète parfaitement”, reconnaissait Marco Casto ce dimanche.

Cette saison a sans aucun doute été la plus aboutie pour l’ancien joueur professionnel depuis son arrivée à Meux en 2013. Marco Casto a réussi à tirer le meilleur de son effectif. Les Verts ont surpris par leur régularité mais aussi par ce qu’ils ont proposé, capables de faire le jeu et le gros dos en fonction de l’adversaire et des physionomies de match. Avant l’arrêt de la compétition pour cause sanitaire, Meux était deuxième, à 4 points des Francs Borains. “Vu l’expérience individuelle des joueurs et ce qu’on a appris cette saison, je pense qu’on peut encore faire mieux dans le futur.”

A titre individuel, Marco Casto peut lui aussi encore faire mieux. “Comme dans des moments d’avant match durant lesquels je peux mieux cibler l’approche théorique, ne pas être trop répétitif dans ce que je dis ou encore dans mes changements tactiques en cours de rencontre. Je réfléchis peut-être encore trop quand je dois vite changer quelque chose. A ce niveau, je me donne 6,5-7 sur 10, j’aimerais arriver à 8-9 sur 10.”

"Kenny ne ferait pas tache dans un noyau de D1"

L’autre récompense du week-end est revenue à Kenny Paulus. “Elle est amplement méritée. Il ne fait pas de vague, preste et fait gagner des points. Il n’a pas besoin de concurrence pour travailler. J’ai toujours dit qu’il ne ferait pas tache dans un noyau de D1. Le mérite en revient aussi à John Kouchane qui travaille derrière et qui mériterait lui aussi d’avoir cette chance dans un club pro”, termine Marco Casto.