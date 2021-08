10 mois après un magnifique parcours en Coupe de Belgique et une élimination à la maison face au RWDM, Rochefort semble repartir sur les mêmes bases en ce début d’exercice. Sur la pelouse du Stade Tilleux de Ciney, les Blanc et Gris furent pourtant menés au score suite à un but contre le cours du jeu de Baik après 25 minutes.

Dominateurs, les Rochefortois touchèrent les montants à 4 reprises en première mi-temps, sans réussir à égaliser. Les coéquipiers de Jeffrey Rentmeister ne se (...)