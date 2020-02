1529 participants à la première manche de la 32e édition du Challenge Delhalle.

La Printanière à Erpent n'a jamais aussi bien tenu son nom. Du soleil caché de temps en temps par quelques nuages, une douzaine de degrés et du vent. Les conditions rêvées pour les coureurs.

Bastien Marinx a remporté pour la première fois cette épreuve de 15,7km en 55'42''. Le Namurois du SMAC l'a emporté devant Romain Paul (56'19'') et Lahcen El Matougui (56'30''). "J'étais venu il y a trois ans, j'avais fait 9e, mais c'était une découverte. Aujourd'hui, je voulais me tester avant le championnat de Belgique de Cross de la semaine prochaine et c'est la preuve que la forme est toujours là. J'adore ce genre de parcours assez difficile qui n'est pas vraiment fait pour les coureurs sur route. J'avais choisi les chaussures de trail pour être sûr et c'était le bon choix", confie le vainqueur à l'arrivée.



Chez les dames, c'est la Flamande Soetkin Demey qui a franchi la ligne la première en 1h05'59'' suivie de Dorothée Cupers (1h07'46'') et Sandra Haulait (1h11'04''). "C'est la première fois que je participe au Delhalle. C'est très différent des autres courses que j'ai l'habitude de faire, notamment avec une dénivelé assez important. Je ne m'y attendais pas. Je suis habituée aux longues distances. Je me prépare pour un semi-marathon en vue d'un marathon, ce que j'adore", explique la gagnante qui vit à Bruxelles.

Soetkin Demey s'est imposée chez les dames sur la longue distance. © Denison



Sur la courte distance (5km), les trois premiers hommes ne sont séparés que de 13 secondes à l'arrivée. Rafael Grossi a passé la ligne en premier en 18'26'' et pensait avoir gagné. Mais sur le chrono officiel de ChronoRace, c'est bien Jérôme Lechien qui prend la première place en 18'23''. Pieter-Jan Bruggeman complète le podium en 18'36''. Chez les dames, Emilia Guozdenovic (Hollandaise) a levé les bras en 22'35'' devant Kristel Dambroise (24'05'') et Marie Van Tichelen (24'06'') qui se sont offerts un sprint final pour décrocher la deuxième place.

>>> Tous les résultats ici





Le départ du 15,7 km