On ne l’avait pas vu venir et pourtant, c’est une décision mûrement réfléchie. Ce vendredi soir, lors de l’AG du club et du CA qui s’en est suivi, Christophe Bastin a cédé la présidence d’Onhaye à Jean-Yves Ska, par ailleurs, entraîneur de l’équipe B en P3.