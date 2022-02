Trois jours après avoir battu Woluwé, Libramont pouvait quasiment valider son maintien en cas de succès face à Ciney B, une victoire de moins au compteur. Sans Charlier, et avec Léonard capitaine, les Libramontoises ont toutefois loupé le coche. Tout profit pour des Cinaciennes qui font une excellente opération.

Les dix premières minutes sont très partagées : 8-9 au quart-temps. Les dix minutes suivantes sont du même acabit. Si Ciney mène 15-18 Bouillon et Frauenkron remettent Libramont devant : 19-18 et 21-20 sur le buzzer après deux points de Frauenkron. A la reprise, les ratés se multiplient des deux côtés. Libramont reste devant : 25-24 (25’). Ciney se montre plus précis. Dachelet met deux points avant que O. Beguin ne s’illustre a distance : 25-29. Incapables de scorer, les Libramontoises ne sont plus dans le match. Ciney en profite pour repasser devant par O. Beguin, qui plante une bombe, et C. Beguin : 27-32 à la demi-heure. Ciney appuie sur l’accélérateur. Beguin arrose à distance : 27-36. Delvaux suit le mouvement : 29-39. C. Beguin continue son festival et Ciney s’envole : 30-43 (35’), 31-49 (37’) et 35-49 au final.

Libramont voit donc Ciney revenir à sa hauteur au classement. Les Cinaciennes ont, en plus, pris l’average. Samedi soir, Ciney jouera un nouveau match important puisque les filles de Jean-Christophe Beguin se rendront à Arlon, lanterne rouge de la série. Libramont, pour sa part, se rendra à Rulles dans un derby qui s’annonce compliqué.

Libramont 35 - Ciney B 49

Par quart-temps : 8-9, 13-11, 6-12, 8-17

Libramont : Rollus 2, Léonard 6, Bouillon 7, Job 4, Adant 3, Duquenne, Frauenkron 6, Bruyns 7.

Ciney B : Rabeux, C. Beguin 15, O. Beguin 12, Laloux 5, Lichtherte 3, Delveaux 2, Simon, Charlier, Dachelet 6, Michel 6. (modifié)