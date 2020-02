Son successeur devrait être connu fin de semaine.

Avec onze points de retard sur le premier descendant (Spy) à dix rencontres de la fin du championnat, il n'y a pratiquement plus aucun espoir de voir la RUW Ciney se maintenir en D3 amateurs. La P1 n'a jamais été aussi proche. Dans cette optique, la direction planche déjà sur la prochaine saison. Le président Luc Dandoy a ainsi rencontré le coach actuel, Claudy Verlaine, ce lundi soir pour évoquer le futur et une décision a été prise : celle qu'il ne continuera pas l'aventure comme T1 de Ciney. Il restera par contre en place jusqu'en fin de saison avec le staff actuel et pourrait par ailleurs occuper une autre fonction au sein du club l'an prochain. Le nom du futur entraîneur devrait être connu en fin de semaine.