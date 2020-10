Cela fait vingt ans que la RUW Ciney n’avait plus affronté une formation de la commune de Dinant en match officiel de championnat. Ce samedi soir, les habitants de ces deux communes voisines pourront à nouveau vibrer au rythme d’une telle confrontation avec la venue de l’Union dinantaise (RUSD) au Stade Lambert.

Pour retrouver trace d’un derby entre Dinantais et Cinaciens, il faut remonter à la saison 00-01, en P1. À cette époque, ce n’était pas l’Union dinantaise, fruit de la fusion de Neffe et de Lysogne-Thynes qui tenait tête aux Bleus mais bien le Royal Dinant FC. “Dinant a même un passé footballistique plus important que Ciney en nationale. Mais Ciney a pris le dessus quand Chteline a fait remonter le club en Promotion (NdlR : en 2005)”, explique Omer Laloux, président de l’Union dinantaise qui a été joueur et entraîneur au R.Dinant FC. “Ce sont des clubs qui ont pratiquement toujours connu la Promotion. C’étaient vraiment les deux clubs phares de la région. À l’époque, on ne parlait pas d’Onhaye, de Rochefort et cie. Dans les années 70, il y avait entre 500 et 1 000 spectateurs pour les matches entre Ciney et le R.Dinant FC. C’était très chaud mais bon enfant.” Le R.Dinant FC a en effet évolué 18 saisons à l’échelon national, entre 62 et 64 et 67 et 83. Une en D3, les autres en Promotion. Du côté de Ciney, on totalise 33 saisons en nationale. Dont 9 à l’époque où Dinant évoluait à ce niveau.

Depuis sa relégation en P1 en 83, le Dinant FC n’est plus jamais remonté en nationale et a connu plusieurs relégations. Le club évolue actuellement en P3. Dans la hiérarchie de la commune, il n’est plus le club n° 1. Dépassé par l’Union dinantaise.

Cet affrontement face aux voisins Cinaciens est donc une aubaine pour les dirigeants et supporters de mettre en avant ce nouveau derby. “Ce déplacement va faire du bruit. Quelque chose est en train de se créer chez nous. On a un kop de supporters et une capacité à mobiliser du monde. Contre Andenne, il y avait déjà pas mal de spectateurs. Je pense qu’il y en aura encore ce samedi soir”, poursuit Omer Laloux.

Car au-delà du simple aspect sportif, il était aussi question d’image au travers de ce derby. “À l’époque, la rivalité n’était pas que sportive. Ciney revendiquait le chef-lieu de l’arrondissement de Dinant. Il était donc question du lustre de la ville”, enchaîne Omer Laloux qui ose la comparaison avec une opposition entre le RWDM et l’Union St-Gilles.

Le président de l’Union Dinantaise sait néanmoins que son club fusionné possède un certain retard sur leurs adversaires de ce samedi. “La Ville de Ciney a réalisé beaucoup d’investissements. À Dinant, on n’est nulle part. Avant de pouvoir rivaliser avec Ciney ou même Onhaye, il va falloir du temps. La commune a investi pendant 20 ans dans la culture, il est temps de le faire un peu pour le sport. Car au niveau de notre club, la mayonnaise prend. On a un projet et un esprit. Une ville comme Dinant doit avoir un club en nationale.”