Ciney et Spy se rencontrent dans un des premiers gros chocs de la saison. Le calendrier de début de saison à Ciney est démentiel, comme l’indique David Maucq. "C’est de nouveau un gros match à domicile, mais nos cinq premières rencontres sont face à des gros calibres. Spy est un ténor de la série, à l’instar de Grand-Leez."

Le mentor cinacien ne tarit pas d’éloges sur son adversaire du jour qui, selon lui, sera un des grands acteurs de ce championnat. "Spy ne joue pas de la même manière que nous. C’est un bloc. Une équipe remplie d’expérience et un effectif taillé pour être champion. Ils sont aussi bien capables de refuser le jeu que de le faire. Et avec la patience et leurs qualités individuelles, ils peuvent punir n’importe qui à n’importe quel moment. Je m’attends donc à une solide réplique, mais nous avons les armes pour rivaliser et sortir une bonne prestation. Quoi qu’il en soit, je pense que ce sera un match équilibré et agréable à regarder."

Pas de confrontation père-fils

À Ciney, Eddy Broos ne sera pas en terrain inconnu. Ancien membre du staff de Ciney, il connaît les Bleus comme sa poche.

La présence de son fils Noa au sein de l’effectif n’y est évidemment pas étrangère. "C’est un match particulier pour moi car mon fils joue en face. Malheureusement, il n’y aura pas de confrontation directe car Noa n’est pas repris. David Maucq préfère en effet faire appel à un joueur de champ en plus. De notre côté, nous avons pris un bon départ avec 6 unités. Ciney sera un match test et prendre un point là-bas serait déjà une bonne chose. C’est une grosse cylindrée et c’est l’occasion pour nous de jauger notre niveau face à un cador."