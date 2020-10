À Meux, Youri Teklak est la bonne surprise de ce début de saison avec cinq titularisations en autant de matchs officiels, Coupe et championnat confondus.

Le jeune joueur de 19 ans est en train de faire son trou dans la défense des Verts et prend petit à petit la place de Dylan Jeanmart au poste de back droit, pourtant auteur d’une bonne saison l’an dernier à cette place. "Le coach alternait souvent entre Dylan et moi (NdlR : 20 titularisations et 2 montées au jeu en 24 matchs pour Jeanmart qui peut aussi jouer sur le flanc). C’était plutôt 50-50 et j’ai aussi dépanné dans l’axe de la défense. Mais pour l’instant, avec le rythme et la concurrence, je pense que je montre vraiment de bonnes choses aux entraînements et je suis performant en match. Le coach le voit" , explique Youri Teklak.