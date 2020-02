Son successeur David Maucq aura néanmoins son mot à dire jusque la fin de saison.

La semaine dernière, David Maucq a été désigné comme futur T1 de Ciney qui descendra en P1 en fin de saison. Le président Luc Dandoy indiquait qu'il prendrait "rapidement ses fonctions afin de préparer au mieux la saison prochaine." On s'attendait donc à ce que la venue de Warnant samedi soir au Stade Lambert soit la dernière de Claudy Verlaine sur le banc cinacien. Mais ce dernier finira finalement la saison comme entraîneur principal avec son staff. "Au départ, je pensais reprendre l'équipe. Mais je n'avais pas envie de commencer mon mandat par une spirale négative vu les défaites à répétition. Cela me laissera donc plus de temps pour analyser l'équipe et reconstruire quelque chose positivement", explique David Maucq.

Ce dernier aura néanmoins son mot à dire d'ici la fin de saison. "Je ne serai pas présent aux entraînements, sauf peut-être vers la fin. Mais je serai là aux matchs et, en accord avec le staff, j'aurai un droit de regard sur la composition. C'est la meilleure formule."

Cela permettra en effet à David Maucq de se faire une idée sur le potentiel de chaque joueur. "Il y en a sur qui je vais compter pour la saison prochaine, d'autres non. Il est évident que ceux qu'on ne gardera pas ne joueront plus en fin de saison. Cette formule me permettra aussi de faire des essais."

Le futur coach cinacien va prochainement débuter le tour de l'équipe ainsi que des U17, des U19 et de quelques joueurs extérieurs pour constituer son effectif. Il tentera également de conserver des éléments convoités par des D2 et D3 amateurs, comme Choisez et Baudot. "La seule chose qui pose souci en ne reprenant pas l'équipe maintenant est que les joueurs ne verront pas ma manière de travailler. Ca aurait pu en influencer certains de rester."

Par ailleurs, Claudy Verlaine qui était pressenti pour devenir le responsable des U17, U19 et l'équipe première l'an prochain ne restera pas.

"Son projet ne se fera pas. Sans doute pour raison budgétaire", termine David Maucq.