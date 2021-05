Clément Labar (17 ans) est l’une des sensations du moment. Ce jeune athlète de l’Arch (Athlétisme - Running Ciney Haute-Meuse) enchaîne les performances depuis plusieurs semaines.

Après un titre de champion francophone en 3.000m steeple il y a deux semaines, il a réalisé samedi un chrono de 9.07.85 au meeting Ifam d’Oodergem, synonyme de qualification pour le championnat d’Europe Junior qui se déroulera à Talinn, capitale de l’Estonie, du 15 au 18 juillet prochain. "Les minima étaient de 9.08.67. Ils étaient vraiment très hauts. J’obtiens ma qualification pour moins d’une seconde. Via ce chrono, je bats également le record de l’Arch qui était détenu par Jean-Michel Brandenbourg et je bats aussi le record provincial. Je deviens le 17e athlète belge et le 4e francophone de tous les temps dans cette catégorie", précise Clément Labar.