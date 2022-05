Samedi au stade Fallon de Woluwe, Clément Labar a réalisé une performance de choix. L’athlète de l’ARCH a sorti le grand jeu sur le 3000 m steeple. Le Cinacien a réalisé un chrono de 9 :01 :18. Un temps qui lui a permis trois choses.

La première ? Décrocher le titre lors des championnats francophones.

La deuxième ? Améliorer son record personnel de six secondes.

La troisième ? Réussir le minimum pour décrocher sa qualification pour les Championnats du Monde U20, prévus en août prochain en Colombie. "Est-ce que je suis remis de mes émotions ? Disons que je m’attendais à pouvoir réaliser un temps pareil, mais probablement pas à cette période de l’année", raconte Clément Labar. "Je suis encore euphorique. Quand j’ai vu le chrono, j’étais super content, j’ai crié comme un fou et puis, je me suis écroulé au sol. J’étais très heureux et je voulais surtout en profiter." (...)