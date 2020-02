Le premier reçoit le deuxième pour un choc au sommet de la D2 amateurs.

C’est peut-être le match décisif pour le titre qui se jouera ce dimanche chez les Francs Borains. À l’aller, les deux équipes n’étaient pas parvenues à se départager (1-1). Ce retour promet un beau spectacle. "Notre objectif était de faire mieux que l’an passé et c’est fait. On se rend chez le leader en grande confiance. On n’aura rien à perdre, au contraire des Francs Borains, qui pourraient voir aussi revenir la Raal en cas de contre-performance de leur part", explique l’attaquant de Meux Clément Moors.

L’appétit vient en mangeant du côté de Meux. "C’est agréable d’être dans le haut du tableau, alors on se prend au jeu. Si l’on gagne, on sera en tête, ex aequo avec les Francs Borains. À dix matchs de la fin, ça va commencer à être difficile de se cacher pour le titre", poursuit Moors, qui nous livre les clés du match au sommet.





La tactique

"On se demande comment Dante Brogno (NdlR : coach des Francs Borains) va décider de démarrer le match. On avait fait plus que rivaliser à l’aller et, depuis, on n’a pas fléchi. Il faudra voir s’ils vont oser se projeter vers l’avant. Nous, on sera libérés, sans complexes, et on jouera pour ne pas avoir de regrets."





Le terrain

"À domicile, on a l’habitude de notre petit terrain, sur lequel on est costauds. Aux Francs Borains, il va falloir s’adapter rapidement à un terrain plus grand", ajoute Moors.





L’esprit de groupe

"On est le même noyau depuis plusieurs années. On a construit des liens sur le terrain et en dehors. On n’aurait pas cru qu’on ne serait qu’à trois points du leader à cette période de la saison. Notre amitié, c’est le petit plus qui pourra faire la différence."

Les Verts peuvent donc frapper un coup ce week-end. En cas de victoire, il restera dix rencontres pour départager les candidats au titre.