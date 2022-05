Le Rallye de Wallonie avait lieu durant tout ce week-end. Et parmi les nombreux pilotes présents sur nos routes, on retrouvait aussi une touche féminine. Et cette touche féminine, elle était notamment incarnée par Clémentine Benoît.

À 18 ans, la pilote de Gembloux a terminé à une belle 37e place au classement général. Un résultat qui lui permet de terminer comme première femme, mais aussi à une superbe cinquième position au Renault Clio Trophy.