1051 coureurs ont pris le départ de la Corrida de Namur ce dimanche soir.

Les deux petits degrés au centre de Namur n’ont pas refroidi les participants à la Corrida de Namur. Comme l’an dernier, le départ a été donné sur le coup de 17h.

Moins de 22 minutes plus tard, Bastien Marinx a franchi la ligne d’arrivée après deux boucles de 3,2km.

"J’ai fait une course régulière, je suis content. L’an passé, j’étais deuxième et je voulais faire au moins aussi bien. Je fais mieux donc c’est parfait", confiait le coureur du SMAC à l’arrivée. À la mi-course, Bastien était déjà seul en tête. "Pendant le premier tour, on se tenait avec un autre coureur. Après, j’étais seul en tête et je ne pensais pas que ça se passerait aussi bien."

Le top 3

Hommes: Bastien Marinx 20.56; 2. Raphaël Durviaux 21.29; 3. Nicola Bucci 21.29.

Femmes: Delphine Thirifays 25.37; 2. Anais Oulukoff 26.05; 3. Amélie Collin 26.22

> Tous les résultats