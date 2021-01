La Printanière 2021, prévue le 20 février prochain, ne pourra donner le coup d’envoi du Challenge Delhalle. Vu les circonstances sanitaires et les dernières communications des autorités, l’organisateur du Running Club de Namur a dû se résoudre à ne pas organiser l’édition 2021, qui attire chaque année les coureurs par centaines à Erpent. En lieu et place, il proposera cependant un événement virtuel.

Il s’agira de courir la distance choisie, soit entre 15,5 et 16 km pour l'épreuve nommée la "Printa" et entre 4,9 et 5,3 Km pour la "Mini Printa". Le tout là où le coureur le souhaite, dans le respect des règles sanitaires, et non sur la trace habituelle de la Printanière.

Le parcours devra être bouclé avant 20h00 le jour de l'événement et la trace transmise au chronométreur Chronorace (trace Strava ou un fichier .gpx ou .fit).

Pour établir un classement, Chronorace appliquera une formule qui ramènera le temps de chacun à l’équivalent d’un dénivelé 0.

"Même si cette édition 2021 sera bien moins conviviale que toutes les éditions que vous avez peut-être connues, nous ne voulions pas faire l’impasse sur une édition en 2021", a indiqué le Running Club Namur, organisateur de la Printanière

Il est dès ce samedi possible de s’inscrire sur le site de Chronorace pour la Printa (15,7 Km) ou la Mini Printa (5,1 Km).

La participation aux frais de 5€ demandée permettra la distribution de repas pour les Namurois les plus démunis, en collaboration avec le Perron de l’Ilon, restaurant-traiteur d’économie sociale

Enfin, un tirage au sort sera effectué parmi les classés avec des lots offerts, notamment par les magasins Trakks.