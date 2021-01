Il n’y aura pas trois mais deux courses de côtes pour les cadets et les juniors cette saison. Soit le même scnéario qu'en 2020.



Au calendrier, le traditionnel rendez-vous d’Herbeumont ainsi que celui de Couvin, qui a décidé d’organiser des nouvelles courses de côtes le 26 août. Cette localité va en fait remplacer Vresse-sur-Semois pour les épreuves pour cadets et juniors.



"Par contre, à Vresse-sur-Semois, nous garderons le Trophée des Grimpeurs, créé en 2020, pour les espoirs, et qui devrait avoir lieu en juillet, peut-être le 7, cela reste à définir, et le Trophée des Grimpeuses, en deux étapes, pour les dames élites, le 17 et 18 septembre", indique l'organisateur Gino Verhasselt. "Et il y aura sans doute le 18 septembre une course de côtes pour les dames jeunesse."