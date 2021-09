Après une semaine plus que mouvementée au sein du club, les Fagnards veulent se reconcentrer sur le volet sportif et la réception de Warnant pour la première rencontre à domicile. “Le déplacement à Solières n’est pas à jeter, explique le coach fagnard, Gabor Bukran. La mentalité était loin d’être mauvaise et le contenu proposé n’est pas à mettre aux oubliettes. Il est vrai que perdre 3-0 pour une entame de championnat n’est pas ce dont une équipe a envie. Mais ce samedi, à la maison, on se doit de prendre des points.”

En face, Warnant a marqué les esprits face à Ganshoren (victoire 5-1). “C’est une équipe compliquée à jouer, poursuit Gabor qui a eu l’occasion de les voir à l’œuvre face aux Bruxellois. Ils ont sorti une prestation très complète. Si même à 3-1, ils ont eu ce brin de chance de ne pas encaisser, ils sont quand même parvenus à inscrire cinq goals en une rencontre.”

Voilà les Mariembourgeois prévenus. Et pour l’occasion, les “Bleus” joueront leur rencontre sur le terrain synthétique de Couvin. Contrairement à ce qui était prévu, l’éclairage du stade Roi Soleil n’est toujours pas opérationnel.

Lamort dans le noyau B jusqu’à nouvel ordre

Concernant la saga “Lamort-Maistriaux”, le coach précise. “Nous ne les avons pas virés, insiste Gabor Bukran. Nous les avons écartés du noyau A. De là, ils avaient le choix de se trouver un nouveau club, ce que François a fait en retournant au Sporting de Charleroi, ou bien de rester au club. Valentin est resté et sera dans le noyau B jusqu’à nouvel ordre. J’attends que Valentin soit un exemple sur le terrain.”