Six séances cyclistes seront proposées au printemps sur la commune de Profondeville.

Les adeptes du vélo connaissent le plaisir du deux-roues, qu’il soit pratiqué sur la route ou sur les sentiers. Surtout avec le printemps qui approche. Ceux qui ont perdu l’habitude de pédaler et qui veulent retrouver ces sensations de liberté, de bien-être physique, vont pouvoir se remettre en selle avec un nouveau programme planifié à Profondeville : “Je roule pour ma forme”.

“Je trouvais que le concept de “Je cours pour ma forme” est une chouette initiative”, évoque l’échevin des Sports de Profondeville, Jean-Sébastien Detry. “Comme j’ai une petite affinité pour le vélo, j’ai pensé à la décliner pour ce sport et j’en ai parlé à plusieurs associations.”

Deux clubs de la commune de Profondeville ont rejoint le projet : le Cyclo Club Mosan lancé récemment par l’ancien coureur Alessandro De Amicis pour le vélo de route et l’ASBL Raid Bocq pour le vélo tout terrain. “Nous sommes ouverts à tous les publics, y compris aux vélos électriques, et nous établirons les groupes en fonction des participants.”

Six séances seront proposées, pour des petits groupes de six à dix participants, pour une durée de deux heures à deux heures et demie. “Avec comme principe de nous déplacer à chaque séance dans un village différent”, commente Bruno Lucca, de l’ASBL Raid Bocq. “La première idée du projet, c’est de partager le plaisir de faire du vélo. Mais aussi l’envie de faire découvrir notre belle région.”

Chaque séance sera fixée à 17 h 45, avec un départ de Profondeville le 26 avril, d’Arbre le 3 mai, de Bois-de-Villers le 10 mai, de Lustin le 17 mai, de Lesve le 31 mai et de Rivière le 7 juin. “Et le projet ne se résume pas à pédaler : le but sera aussi de développer la technique, pour bien maîtriser le vélo et se sentir à l’aise lors des randonnées.”

Alessandro De Amicis appliquera le même principe pour ceux qui opteront pour le vélo de route. “Avant chaque séance, il y aura un petit atelier d’une vingtaine de minutes, pour apprendre à nettoyer le vélo, à changer une chambre à air, à vérifier la pression des pneus, contrôler les freins”, indique l’ancien coureur, qui avait disputé le Tour de Namur.

Contacts : 0475/987645 pour Bruno Lucca, 0496/818839 pour Alessandro De Amicis.