D1 Dames: Namur émerge dans le money time face à Boom (62-70) Namur Grégory Piérard © Lorent

Les Rouges ont mis du temps avant de trouver la bonne carburation offensive mais signent un cinq sur six.



Namur s’était aisément imposé à l’aller face à Boom (86-58) mais ce dimanche, le scénario n’a pas du tout été le même. Les Rouges ont très mal entamé les débats (7-0) et n’ont pu que tenter de limiter la casse lors des quinze premières minutes (24-15). La faute aux dix pertes de balle concédées et surtout un manque criant de réussite, tant à deux points (5 sur 14) qu’à a trois points (0 sur 9).



Phantoms Boom – Basket Namur Capitale 62-70



Evolution du score: 19-10, 30-26, 46-46

Namur : Matos Viana 7, Ogun 17 (1x3), Mestdagh 10 (1x3), Range 21 (1x3), O’Sullivan 2, Dossou 2, Baggio 2, Soriano 4, Schwarz.