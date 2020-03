Namur D2 amateurs: l'UR Namur dépose plainte contre Verlaine ! Matthias Sintzen

C'est ce que les Namurois ont annoncé via un communiqué. Ce vendredi soir, l'Union Namur FLV a déclaré par le biais d'un communiqué avoir introduit une plainte à l'encontre du RCS Verlaine, club de la même série. "Verlaine aurait aligné un joueur non qualifié lors d’un match victorieux", dit le club.



Il s'agirait de Valton Ramadani. Privé de football par l'Union belge suite à des problèmes administratifs, le joueur transféré par Verlaine lors de ce mercato hivernal a disputé 86 minutes sous la vareuse des Taureaux. C'était face à Hamoir, le 2 février, et Verlaine l'avait emporté 0-2, même si Ramadani n'avait pas marqué. "Pendant que l'Union belge analysait le dossier, il avait le droit de jouer", expliquait Patrick Danze, le président du club verlainois, il y a quelques semaines.



Au général, Namur et Verlaine se trouvent dans la deuxième partie de tableau et les Namurois comptent... 3 points de moins que les Verts, mais un match de plus.