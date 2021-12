Changement sur la touche des Alloux: le staff de l’équipe première taminoise a été remercié hier soir. Manu Kenmogne et son adjoint Abdou Boukamir ne sont plus les coaches de la Jeunesse en D3A ACFF.

L’équipe fanion de la Jeunesse Tamines ne navigue pas sur une mer de tranquillité en cette fin d’année. L’équipe, qui reste sur une défaite en derby à Aische, est confrontée à pas mal d’absences et de blessures, en plus du départ de Giuseppe Rossini fin novembre. L’ex-Zèbre évolue depuis avec le noyau B en P2. Hier soir, on apprenait que l’ensemble du staff de l’équipe A avait été remercié, soit son T1 Manu Kenmogne et son T2 Abdou Boukamir (lequel devrait toutefois rester dans l’équipe comme joueur).

Dans l’attente d’une solution de remplacement, c’est le staff de la P2 taminoise, mené par le coach Vincenzo Cirvillieri et son adjoint Mario Gatta, qui prendra en main la formation de D3A ACFF à qui il reste un dernier match en 2021, samedi soir face à Mons. L’intérim du staff de P2 signifiera-t-il le retour de Pino Rossini en équipe première? L’avenir nous le dira.