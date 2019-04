Un dernier carton face à Stockel pour valider le titre et rejoindre la D2 amateurs (5-1)



Les Namurois ont décroché le titre dans un match où ils n’avaient pas de grande difficulté à s’imposer.

Après une domination stérile des Namurois pendant les dix premières minutes, Mvulubundu plantait le 1-0 d’une frappe en pleine lucarne au quart d’heure de jeu. Cinq minutes plus tard, les « Chi-Merles » doublaient la mise grâce à Bojovic sur corner (2-0). Les Namurois n’étaient jamais inquiétés et Rosmolen inscrivait son 26e but de la saison à la 35e (3-0).

En seconde période, Namur se relâchait et Stockel en profitait pour réduire l’écart par Martinez (3-1). Ce but réveillait les Jaunes et Noirs. Gerodez et Bojovoc inscrivaient le 4-1 et 5-1 en trois minutes.

Namur gérait pour exulter au coup de sifflet final pour cette montée en D2 Amateurs.



UR Namur FLV – Stockel 5-1

Namur FLV: Aromatorio; Descontus, Bojovic, Vander Cammen, Toussaint; Mvulubundu (78e Gerodez), Boukamir (84e Graulus), Kitoko, Rosmolen; Mwemwe, De Roos (73e Hellas).

Stockel: Wysgeer (46e Vander Heyden); Dardenne, Mélange, Duson, Van De Walle; Van Den Berg (37e Ngungu), Kanga, Baur, Demeur; Raddas, Martinez (79e Bengui).

Arbitre: M. Boeur.

Avertissements: Bojovic, Duson, Van De Walle.

Les buts: 15e Mvulubundu (1-0), 20e Bojovic (2-0), 35e Rosmolen (3-0), 77e Martinez (3-1), 80e Gerodez (4-1), 83e Bojovic (5-1).