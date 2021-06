La préparation se poursuit pour le Gesvois Mikaël Despontin qui participera en janvier 2022 au Dakar, en Arabie Saoudite. Le pilote de deux roues est en pleine préparation physique et les résultats sont déjà bien visibles.

"Je me suis entouré d’un diététicien du sport afin de perdre du poids et m’alimenter au mieux en vue de/pendant la course. J’avais une dizaine de kilos à perdre, j’en ai déjà perdu 14 ! C’était donc le but. Je suis très vite descendu grâce à un régime alimentaire que le diététicien a fait. J’ai perdu en moyenne 5kilos par mois. On a éliminé tous les grignotages et je mange beaucoup de fruits et légumes, que je digère et évacue très vite", explique notre interlocuteur.