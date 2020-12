Malgré la crise sanitaire, les clubs vont tout doucement devoir commencer à penser à la saison prochaine. À Grand-Leez, le coach Dany Verkamer et son staff savent déjà qu’ils seront toujours en place la saison prochaine. Ils ont été prolongés par la direction. "Cela s’est fait par téléphone, en moins de dix minutes. Ils m’avaient déjà sondé une semaine avant" , explique Dany Verkamer.

Ce dernier aime être rapidement fixé sur son sort. "C’est une habitude dans ma fonction d’entraîneur. Au plus vite on est fixé, au mieux on peut travailler en vue de la saison prochaine." Cette saison particulière n’a pas changé la donne pour l’entraîneur grand-lézien malgré trois petits matchs joués depuis le début de la saison. "Avec cette physionomie, je ne vois justement pas ce qui m’aurait poussé à aller voir ailleurs. Avec trois matchs au compteur (NdlR : quatre si on compte celui stoppé à Fernelmont qui devra être rejoué), il n’y a rien à retenir de ce premier tour. On s’est bien renouvelé durant l’été avec quelques joueurs d’échelons inférieurs. On a soufflé le chaud et le froid durant la préparation, on commençait tout doucement à trouver notre rythme de croisière."

Ce dernier fait partie des adeptes de la saison blanche. "Ou bien d’une saison complète, plus longue qui se terminerait en septembre en ayant une petite trêve durant l’été. Mais en tout cas, pas d’une demi-saison. Il reste une petite dizaine de matchs, il y aura des blessures, malades et autres absents sans oublier le Covid qui sera toujours là. Pour l’avoir eu il y a un mois et demi, je peux dire que ce n’est pas rien. Je suis toujoiurs très fatigué, je ne pourrais pas aller faire 40 km à vélo. Je n’imagine donc pas un joueur qui l’aurait eu revenir à 100 %. Il y aura des inégalités. Déjà sans Covid, les fins de saison se règlent devant les tribunaux. Alors ici… Ce qui a été décidé est une porte ouverte à tous ces recours."

Le coach craint également que cette formule pénalise certains joueurs. "J’ai un noyau de vingt joueurs, ce qui me permet de donner du temps de jeu à tout le monde. Sur un championnat marathon, il est évident que je vais privilégier l’expérience et que je ne prendrai pas de risque. "

Dany Verkamer et Grand-Leez se plieront tout de même à ce qui sera permis de faire. Sans trop se projeter pour autant vu la situation. Présent chez les Verts depuis trois saisons, l’ancien coach de Loyers ne cache pas qu’il veut s’installer dans la durée à Grand-Leez et un jour connaître l’échelon national. Pourquoi pas cette année, aux termes d’un sprint de leurs 12 matchs restant ? "Le club est en tout cas sain financièrement et pourrait l’assumer. Mais si je pouvais déjà garder tous mes joueurs en bonne santé et reprendre du plaisir, je serais déjà content.