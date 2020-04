Il sera épaulé par deux joueurs : Rosmolen et Toussaint tandis que Bojovic et Urbain supervisera le tout.

La nouvelle direction de l’UR Namur FLV a fait de l’école des jeunes l’un de ses projets majeurs. Inexistante aujourd’hui, le duo Annet/Etienne veut rebâtir quelque chose de solide au niveau de la formation et était pour cela à la recherche d’un directeur pour cette future école des jeunes. C’est finalement David Akinci, qui a entraîné la P3, la Réserve et la D2 amateurs de l'UR Namur FLV durant quelques matchs cette saison, qui a été nommé à ce poste. « Nous avons reçu 21 candidatures pour le poste de Responsable Technique de la Formation des Jeunes (RTFJ) ce qui prouve que l’UR Namur intéresse encore pas mal de monde, et cela nous réjouit. Parmi ces candidatures, de très beaux profils, très qualifiés et expérimentés. Néanmoins, à force de parler avec les uns et les autres de la reconstruction de l’école de formation, il est apparu comme une évidence que la saison à venir serait une année de transition, avec pour objectif principal de faire « revenir les enfants à la maison », et de mettre une équipe en place pour y arriver. Ainsi, c’est à David AKinci, qui a fait la preuve cette année de son dévouement et de sa loyauté, diplômé UEFA A, directeur d’école, que sera confié cette mission. Il sera assisté dans cette tâche par Xavier Toussaint, Frederick Rosmomen ces 2 derniers étant d’ailleurs susceptibles d’entraîner une équipe) ainsi que par Pascal Vanderdonckt qui apportera son savoir-faire en matière de scouting", indique la direction. Le duo Zoran Bojovic/Jacques Urbain (actuel directeur sportif de St-Symphorien) supervisera et conseillera cette équipe. « Les 20 joueurs de l’équipe-fanion sont d’ores et déjà partie prenante d’un parrainage vis-à-vis des jeunes qu’ils suivront de près, leur donnant entraînement à l’occasion. »

Enfin, un rapprochement avec le club de Naninne qui possède le label 2 étoiles au niveau de la formation des jeunes est envisagé. « Le président Maurice Bouchat, est à priori favorable à une association entre les 2 clubs au niveau des jeunes, permettant à ceux-ci, quelle que soit leur affiliation, d’aller jouer indifféremment d’un côté ou de l’autre, les joueurs de l’UR Namur ayant, dès la première année, la possibilité de jouer au niveau provincial et interprovincial, malgré l’école en manque de label et de niveau. »