Il remplacera Claudy Verlaine et prendra rapidement ses fonctions.

Une décision était attendue pour dimanche au plus tard, elle est finalement arrivée ce jeudi en milieu d'après-midi. David Maucq sera le futur T1 de la RUW Ciney, plus que probablement en P1 vu la situation des Bleus en D3 amateurs. "Il prendra ses fonctions rapidement de manière à préparer la saison prochaine", explique le président Luc Dandoy dans un communiqué tout en restant évasif sur la date d'entrée en fonction. "Si je dois céder ma place pour que David apprenne à connaître les joueurs, il n'y a pas de souci puisque je ne serai plus T1 la saison prochaine. Je vois le président et André Daoust demain, on verra. Pour l'instant, je ne suis au courant de rien", a indiqué le coach Claudy Verlaine. David Maucq connaît bien la maison puisqu'il a été joueur-entraîneur en 2005 et s'occupe par ailleurs des U13 et U14 inter-provinciaux cinaciens.

Le président Luc Dandoy précise également que l'équipe première jouera ses matchs de championnat au Stade Tillieux à partir de la saison 2020-2021. Une équipe B qui évoluera en en P4 verra aussi le jour, tout comme deux ou trois équipes féminines supplémentaires.